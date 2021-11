Fjoertoer Egmond weer afgelast: "Een enorme teleurstelling"

De Fjoertoer Egmond stond gepland op 26 en 27 november. "Evenementen mogen tot 4 december na 18.00 uur 's avonds niet worden georganiseerd", schrijft Le Champion op haar website. "Helaas geldt dat ook voor de Egmondse Fjoertoer."

Bittere pil

"Het is een event dat juist in de avond moet plaatsvinden om sfeer en beleving over te brengen. Overdag is het daarom geen optie." De organisatoren noemen het besluit een 'bittere pil', ook omdat er door alle betrokkenen al maanden hard gewerkt is aan de voorbereidingen.

Volgens Le Champion hebben alle deelnemers van deze 8e editie recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, min de gemaakte kosten. "Om dit vast te kunnen stellen zijn wij nog in afwachting van meer duidelijkheid over de steunmaatregelen van de overheid."

De donaties aan de KNRM en de Egmondse Reddingsbrigade, de goede doelen van de Fjoertoer, worden wel alsnog aan beide organisaties overgemaakt. Volgend jaar is het evenement op 25 en 26 november gepland.