Fjoertoer afgeblazen vanwege verbod op evenementen: "Met pijn in ons hart"

EGMOND AAN ZEE - De Fjoertoer, het wandelevenement in Egmond aan Zee en omgeving waarbij deelnemers onderweg worden getrakteerd op licht- en vuuracts, gaat dit jaar niet door. Organisator Le Champion had alles in kannen en kruiken voor een coronaproof editie op 27 en 28 november, maar omdat deze week duidelijk werd dat evenementen tot december taboe zijn, is er nu toch een streep door gezet.

Le Champion

Als vanouds zou het evenement dit jaar niet zijn geweest, maar de organisatie had 'veel vertrouwen in het aangepaste programma', zo laat het in een persbericht weten. In kleine groepjes lopen, niet inschrijven op starttijden en niet één, maar twee dagen. Alles was uit de kast gehaald om het spektakel toch te laten doorgaan.

Lees ook Play Alkmaar Egmondse Fjoertoer gaat door, maar zonder feestje

De noodverordening van de Veiligheidsregio verbiedt echter evenementen, om zo de huidige opleving van het coronavirus in te dammen. En omdat tijdens het persmoment van het kabinet eerder deze week bleek dat de noodverordening tot in december wordt verlengd, kon de organisatie niet anders dan de boel afblazen. "Met pijn in ons hart." Tegenover mediapartner Duinstreek Centraal wijst directeur Ron van der Jagt erop dat het in deze tijden van opleving van het coronavirus niet verantwoord is om duizenden mensen naar Egmond te halen: "Het gaat niet alleen om het evenement, maar honderden deelnemers komen ook met het openbaar vervoer, moeten ergens overnachten, en hebben zo tienduizenden contactmomenten met andere deelnemers, vrijwilligers en Egmonders. Dat brengt nu onnodige risico's met zich mee op verdere verspreiding van het coronavirus."

Lees ook Play Alkmaar Terugkijken: De zesde editie van de Fjoertoer in Egmond

Omdat de organisatie al veel kosten had gemaakt, zullen ingeschreven deelnemers niet het volledige bedrag terugkrijgen. "Op dit moment nemen we even de tijd om alle kosten en inkomsten goed in kaart brengen. Zodra we weten welk bedrag we kunnen terugbetalen, zullen we ingeschreven deelnemers informeren." De volgende editie van de Fjoertoer is op 27 en 28 november 2021. Eerder vandaag werd bekend dat ook de traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari in Zandvoort is afgelast.