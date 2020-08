Egmondse Fjoertoer gaat door, maar zonder feestje

EGMOND AAN ZEE - Goed nieuws voor wandelaars: de Fjoertoer Egmond 2020 gaat door, maar wel in een andere vorm. Normaal gesproken vindt de Fjoertoer Egmond plaats op de laatste zaterdag van de maand november. Dit jaar spreidt de organisatie het evenement over twee dagen. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november kunnen deelnemers in kleine groepen meewandelen.

De organisatie laat deelnemers starten in kleine groepen, zodat er meer spreiding op de route ontstaat. Er zal geen Fjoertoer Feest zijn na afloop. "Wij menen dat wij op deze manier een veilige én verantwoorde manier de Fjoertoer Egmond kunnen organiseren. Maar één ding blijft hetzelfde: wij willen wandelaars blijven verrassen met prachtige licht-, vuur- en geluidsacts", laat de organisatie weten.

Inschrijven

Le Champion-leden kunnen t/m 16 augustus gebruikmaken van de voorinschrijving. Dit jaar is inschrijven op een starttijd niet mogelijk. Wandelaars kunnen kiezen uit tochten van 14 kilometer, 19 kilometer (Noord of Zuid) of 26 kilometer. Voor gezinnen met kinderen is er de de Family Fjoertoer van 6 kilometer georganiseerd. De inschrijving voor dit onderdeel gaat maandag 24 augustus van start. Op maandag 17 augustus start de reguliere inschrijving.

De organisatie houdt deelnemers via Facebook en de website op de hoogte van eventuele wijzigingen.

