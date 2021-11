Weer verdere stijging van aantal nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is weer gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Waar vorige week Den Helder de twijfelachtige eer had van de grootste stijging in het aantal nieuwe coronabesmettingen, staat nu de gemeente Schagen bovenaan.

Alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland laten een verdere stijging zien van het aantal besmettingen. Schagen springt hierin in negatieve zin uit. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 516,3 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar in die periode 240 personen positief zijn getest op corona. De periode daarvoor waren dat er 125.

De gemeente Schagen laat dus bijna een verdubbeling zien. Hoewel een minder grote stijging telt ook Den Helder nog veel nieuwe besmettingen: 226 mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Een week eerder waren dit er 189.

In Hollands Kroon waren nu 186 nieuwe besmettingen, een week eerder waren dit er 147. Texel sluit zoals altijd de rij, maar zag ook een verdubbeling van het aantal besmettingen: in een week tijd schoot het aantal positieve coronatesten omhoog van 31 naar 63.

Ziekenhuis

Twee inwoners uit Den Helder en een uit Hollands Kroon zijn in de afgelopen twee weken opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Niemand uit deze regio is in deze periode overleden als gevolg van het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: