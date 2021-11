Coronakaart voor de Noordkop kleurt oranje: grootste stijging te zien in Den Helder

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is flink gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In Den Helder is de grootste stijging te zien, met ruim 100 meer besmettingen.

Waar vorige week nog geen enkele gemeente in de Kop van Noord-Holland meer dan 100 coronabesmettingen telde, komen nu liefst drie van de vier gemeenten aan dit aantal. De gemeente Den Helder spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 335,7 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 189 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 78.

Daarna volgt Hollands Kroon die van 98 naar 147 nieuwe besmettingen ging. De gemeente Schagen telde vorige week 125 nieuwe besmettingen, een week waren dit er 94. Hoewel hier het aantal zoals altijd laag blijft, ziet ook Texel bijna een verdubbeling van het aantal coronapatiënten. Daar ging het van 17 naar 31 nieuwe besmettingen.

Opname

De ziekenhuiscijfers blijven altijd achter en dat is ook nu het geval. In de afgelopen twee weken is slechts één bewoner van de gemeente Den Helder opgenomen vanwege een coronabesmetting. Ook is één Nieuwedieper overleden aan de gevolgen van het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: