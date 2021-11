Hilversum-Oost moet een stuk groener, dit wijkcentrum laat zien hoe dat kan

Als we alle Hilversummers over het dorp zouden verdelen, heeft elke persoon zo'n 50 vierkante meter aan groen tot zijn beschikking. Dat is een stuk minder dan het landelijke gemiddelde, namelijk zo'n 80 vierkante meter. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van De Groene Stad Challenge. Hilversum moet vergroenen, met name Hilversum-Oost. "Het is een en al stenen, paaltjes, auto's", aldus Ed Bakker van wijkcentrum De Geus.

Dat wijkcentrum, midden in Oost, heeft inmiddels zelf het goede voorbeeld gegeven. "Er lagen hier eerst alleen maar grijze tegels en dat zag er echt troosteloos uit. Dat is eruit gehaald en nu ligt er een nieuw soort bestrating dat water doorlatend is", vertelt Bakker vanuit de gloednieuwe voortuin. "In het voorjaar wordt dit heel mooi."

Vergroenen gaat namelijk veel verder dan alleen het aanleggen van grasvelden, zo kun je ook zien in de pas vernieuwde natuurspeeltuin 'de Blije Bij' waar ook een insectenhotel is gerealiseerd. Een coproductie tussen gemeente en buurtbewoners. "Houtchips op de grond, zodat het water weg kan", vertelt Lodewijk Hoekstra van de Groene Stad Challenge. "Gave speelmaterialen van hout, veel groen, bomen", en zo klinkt de loftrompet nog wel even door.

Data-analyse

Het team achter De Groene Stad Challenge, waar Hoekstra onderdeel van uitmaakt, heeft door middel van data-analyses en satellietbeelden de kwaliteit van groen in de gemeente binnen de bebouwde kom in kaart gebracht. Op basis daarvan gaat de gemeente Hilversum actief aan de slag om nog meer groen in de gemeente te realiseren. Bekijk hieronder hoe Hilversum uit de analyse komt.