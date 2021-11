Wat te doen met groen? Zo wil de provincie het aanpakken

De provincie Noord-Holland trekt de komende tijd 12.500 euro extra uit voor gemeenten die zich willen aansluiten bij de Groene Stad Challenge. Een project waarbij in kaart wordt gebracht hoe het staat met het groen in de gemeente. Eerder stelde de provincie al 25.000 euro beschikbaar.

Door middel van data-analyses en satellietbeelden wordt onder de naam De Groene Stad Challenge, een initiatief van NL Greenlabel, Sweco en Husqvarna, de kwaliteit van groen in de gemeenten in kaart gebracht.

Veel gemeenten vragen zich af hoe zij het beste kunnen vergroenen. Dit begint bij inzicht in welke buurt of gemeente het meest groen is, in hoeverre bewoners groen ter beschikking hebben en duidelijkheid over waar het precies aan beplanting ontbreekt.

Als je stenen vervangt door groen werkt het twee kant op. In de zomer blijft het koeler en regenwater loopt sneller weg. En dat is belangrijk met het oog op extremer weer door klimaatverandering.

De biodiversiteit in Nederland neemt de laatste jaren sterk af. Dat geldt ook voor de provincie Noord-Holland. "En dat terwijl het juist zo belangrijk is voor de omgeving en voor de mensen. Voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid", zegt Esther Rommel, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland voor Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof.

In totaal doen 18 Noord-Hollands gemeenten met de challenge mee. Het gaat hierbij onder meer om de gemeente Ouder-Amstel, Diemen, Alkmaar, Huizen en Zaanstad. De provincie hoopt hiermee dat gemeenten actiever aan de slag gaan met openbaar groen. Zowel de gemeente Hilversum als Ouder-Amstel zijn inmiddels geanalyseerd.

Tot een oplossing komen voor meer groen is volgens Joeri Meliefste, adviseur stedelijk groen en klimaatadaptatie bij ingenieursadviesbureau Sweco, een uitdaging in een land waar het vaak aan ruimte ontbreekt. Toch zijn er volgens hem veel plekken met zinloze verharding. Denk bijvoorbeeld aan brede trottoirs. "Vaak wordt gedacht: bestraat het maar, gooi het maar dicht. Of verbreed de trottoirs."

Groene nieuwbouwwijken

Daar moeten we volgens hem vanaf. "Van brede trottoirs kunnen gemakkelijk plantenvakken worden gemaakt. De brede stukken worden nu meestal niet gebruikt." Daarnaast moet volgens hem goed met bewoners worden gekeken hoe verder vergroend kan worden.

De provincie Noord-Hollands ziet daarnaast ook kansen voor nieuwbouwwijken die de komende tijd volop moeten worden gebouwd. "Door de bouwprojecten direct natuurinclusief te maken, dus met veel groen, hoeven we niet zoals nu eerst de stenen eruit te halen om vervolgens het groen weer terug te brengen", aldus de gedeputeerde.

Later vandaag brengen we een verhaal over Hilversum waar het groen inmiddels in kaart is gebracht en waar ze actief met vergroening aan de slag zijn.