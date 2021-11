Politiek hamert op subsidie voor versnelde woningbouw West-Friese gemeenten

De politiek in Medemblik en Stede Broec wil duidelijkheid over de gebruikmaking van de subsidie voor versnelde woningbouw in hun gemeente. Vooral veel kleine gemeenten doen dat nog niet, constateerde de provincie Noord-Holland. En dat is zonde, vinden de politieke partijen. "In de gemeente Stede Broec staan we voor grote opgaven, ook op het gebied van woningbouw", zo valt te lezen in de brief aan het college.

Inmiddels kunnen ook kleinere gemeenten aanspraak maken op de provinciale subsidieregeling, die recentelijk is uitgebreid om de woningnood in Noord-Holland te versnellen. Aanvankelijk gold deze regeling namelijk alleen voor de zogeheten bouwgemeenten. Daarbij kunnen ze hulp inroepen van deskundigen die nodig zijn om deze broodnodige woningbouwprojecten te realiseren, iets dat in West-Friesland niet onopgemerkt is gebleven.

Versnelling Florapark

Zo wil de Stede Broecse fractie van de VVD de beschikbare subsidie gebruiken voor het versnellen van het toekomstige Florapark, een nieuwe woonwijk in Bovenkarspel, goed voor 330 woningen. "Wij weten dat er provinciale- en rijkssubsidies zijn om de woningbouw in de gemeenten te versnellen. Wij denken graag mee met het college, want alle kansen om woningbouw te versnellen moeten we aangrijpen. De woningnood blijft voorlopig hoog, dus alle hens aan dek”, laat raadscommissielid Ivo Nooter weten. "Het is een probleem dat al jaren gaande is."

Subsidie aangevraagd

Ook de Medemblikse fractie van D'66 heeft hierover vragen gesteld aan het college. Hieruit blijkt dat de gemeente wel degelijk gebruik maakt van deze provinciale subsidieregeling, zoals voor het woningbouwproject op voormalig sportveld Asonia in Andijk, goed voor 88 woningen die bijdragen aan de verjonging van de woningbouw. Bovendien heeft de gemeente vorig week nog een nieuwe aanvraag ingediend. "Op 9 november is de aanvraag voor het woningbouwproject op het terrein van de ijsbaan en gemeentewerf in Abbekerk ingediend bij de provincie", geeft wethouder Adrea van Langen aan.

Van Langen benadrukt overigens dat niet voor elk project een subsidie kan worden aangevraagd, omdat die alleen bedoeld is voor binnenstedelijke woningbouwprojecten. "Voor Molenblik kan geen subsidie aangevraagd worden, maar voor TV De Kaag wel", zegt de wethouder. "Zo mogelijk, gaan we dat ook doen."