Eerbetoon op 65ste verjaardag Peter R. de Vries: "Komt wel binnen"

Voorbijgangers die op de Johan Cruijff Boulevard het eerbetoon in het oog krijgen zijn onder de indruk. Sommigen fietsen er speciaal voor om. Een stel heeft speciaal een route gekozen zodat het kunstwerk bewonderd kon worden. "Het komt toch wel weer binnen", vertelt de vrouw. "Het is dan wel een aantal maanden geleden, maar als je hem dan zo ziet en hij is het echt precies, dan komt het wel binnen."

Ajaxsupporter

Peter R. de Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Van de misdaadjournalist is bekend dat hij ook supporter was van Ajax. Dat verklaart de locatie voor het eerbetoon. "Hij was ook wel eens bij Europese wedstrijden", weet een voorbijganger. "Dan zag ik hem wel eens bij ons het vak in gaan. Dat heb je op je netvlies en zo'n eerbetoon hier, dat is heel mooi."