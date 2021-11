TERUGKIJKEN: Sinterklaas zet voet aan wal in Enkhuizen

Het is zover! Sinterklaas is weer in het land. Vanmiddag kwam hij met de stoomboot aan in de haven van Enkhuizen.

NH Nieuws / Chantal Bos

Het was nog even spannend hoe hij voet aan wal zou zetten, omdat de haven van Enkhuizen op dit moment verbouwd wordt. Maar uiteindelijk was het toch met de boot, die even na half twee aanmeerde aan de Dijk. Kinderen glunderden en zongen luid mee met de Sinterklaasliedjes. De burgemeester verwelkomde de Sint op de trap van het Snouck van Loosenhuis. Vanaf daar kon de Sint uitkijken op de honderden kinderen en ouders die aanwezig waren. Daarna liep de Sint via de Dijk, de Bagijnestraat en de Westerstraat naar de Breedstraat. Samen in een optocht met onder meer de danseressen van de Enkhuizer Balletschool, een deejay en een fanfare van Pieten. WEEFF/NH Nieuws was live bij de intocht van Sinterklaas, kijk hieronder de hele uitzending terug.

Sinterklaas loopt door Enkhuizen - NH Nieuws