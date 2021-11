Enkhuizer Balletschool klaar voor Sinterklaasintocht: "Blij dat we wat leuks kunnen doen"

Als vanouds treden de dansers van Balletschool Enkhuizen weer op tijdens de Sinterklaasintocht. "We zijn blij dat we weer eens wat leuks kunnen doen", zegt dansdocent Femke Jackson. NH Nieuws en WEEFF zenden de intocht vanaf 13.15 uur live uit.

Er wordt volledig in kostuum gedanst tijdens de generale repetitie die we bezoeken bij de Balletschool. De boodschap: vooral lol hebben. "We laten de perfectie even voor wat het is, en we gaan gewoon een heel mooi feest maken", vertelt de dansdocent.

En zo staan de danseressen, van jonge kinderen tot tieners er ook in. "Het is gewoon heel leuk. Je hebt samen heel veel plezier, en je danst lekker veel. Daar hou ik van", zegt één van hen. En één van de jongsten is zelfverzekerd, moeilijk vind ze het niet. "Ik ken ze allemaal."

Corona vergeten

Nadat vorig jaar hun optreden niet doorging, en ook de danslessen op de Balletschool Enkhuizen getroffen werden door de coronaregels, kijken ze nu extra uit naar het optreden tijdens de optocht door de stad. "Ik hoop dat we corona, en alle zorgen van de afgelopen twee jaar, als is het maar heel eventjes, opzij kunnen zetten" legt dansdocent Femke uit.