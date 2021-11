Overvallen Blaricumse werd mogelijk drie uur vastgehouden, verdachte (19) aangehouden

De 63-jarige vrouw die gisteren in haar woning aan de Noolseweg in Blaricum werd overvallen, is mogelijk drie uur lang door de daders vastgehouden. Er is inmiddels één verdachte aangehouden.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Gisteren was al duidelijk dat de overval grote emotionele impact op de vrouw had. Nadat ze door ambulancepersoneel was nagekeken, bleek ze geen lichamelijk letsel te hebben opgelopen, vertelde een woordvoerder.

Vandaag laat de politie in een persbericht weten dat de vrouw lichtgewond is geraakt. Daarmee wordt volgens de woordvoerder vooral gedoeld op de psychische schade die de vrouw aan de overval heeft overgehouden.

In het persbericht wordt gemeld dat de overval tussen 15.30 uur en 18.30 uur heeft plaatsgevonden. Die marge wordt om twee redenen aangehouden, laat de woordvoerder weten. "De vrouw vindt het moeilijk om te reconstrueren binnen welk tijdsbestek de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden."

'Gedwongen situatie'

Bovendien heeft de politie aanwijzingen dat het overval wel eens lang zou kunnen hebben geduurd. "De daders zijn mogelijk in wisselende samenstelling bij haar binnen geweest."

Zo zou de vrouw zou langere tijd in een 'gedwongen situatie' hebben gezeten. De woordvoerder laat weten dat de politie inmiddels een redelijk beeld van wat zich in de woning heeft aangespeeld, maar sommige details nog niet kan prijsgeven omdat het om daderinformatie gaat.

Eén verdachte aangehouden

De politie heeft inmiddels één verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man 'uit de regio', aldus de woordvoerder. Waar hij exact is aangehouden, is op dit moment nog niet bekend, maar duidelijk is dat hij ergens in 't Gooi in de boeien is geslagen.

Eén van de verdachten is nog voortvluchtig. Eerder vandaag meldde de politie dat het om twee mannen met een tenger postuur gaat, van wie er een circa 1,70 meter en de ander circa 1,80 meter lang is. Beiden waren gisteren volledig in het zwart gekleed en gemaskerd, waardoor alleen hun ogen zichtbaar waren.