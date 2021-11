Blaricumse overvallen in woning: twee daders met buit op de vlucht

Een bewoonster van de Noolseweg in Blaricum is vanavond in haar woning overvallen. De vrouw is niet gewond geraakt, maar wel zwaar aangeslagen en voor de zekerheid door ambulancepersoneel gecontroleerd.

Een politiewoordvoerder laat weten dat ten minste één de twee daders de woning is binnengedrongen en waardevolle spullen heeft buitgemaakt. Of hij gewapend was en de vrouw heeft bedreigd is onduidelijk. Uiteindelijk is die overvaller met een tweede dader op de vlucht geslagen.

Nog geen verklaring van slachtoffer

Omdat het slachtoffer nog niet in staat is geweest een verklaring af te leggen, is er nog geen signalement van de daders bekend. De politie heeft een gebied rond de woning afgezet en zoekt met speurhonden naar sporen van de daders.

De politie regelt nazorg voor de vrouw. "Dit is een enorme inbreuk op je veiligheid", aldus de woordvoerder.