GVVV - AFC afgelast vanwege corona-besmettingen

De wedstrijd van AFC tegen GVVV van komend weekend is vanwege corona-besmettingen binnen de Veenendaalse ploeg afgelast.

Op de website van de Amsterdamse tweededivisionist staat dat het eerste elftal van GVVV met dusdanig veel besmettingen te maken heeft dat in overleg met de KNVB de wedstrijd uit het programma is gehaald. De wedstrijd stond gepland voor aanstaande zaterdag om 15.30 uur op het programma in Veenendaal.

AFC staat in de tweede divisie op de tweede plaats. GVVV staat achttiende en daarmee laatste.