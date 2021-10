AFC-trainer Landvreugd timmert aan de weg en hoopt op 'mooie club' in betaald voetbal

Na vier seizoenen bij tweededivisionist AFC hoopt trainer Uli Landvreugd op een stap hogerop. "Het liefst ga ik aan de slag in het betaalde voetbal. Zo niet dan de tweede divisie, maar ik ambieer het hoogst haalbare", aldus Landvreugd.

De trainer van AFC loopt momenteel al stage bij Telstar dit seizoen. Landvreugd volgt dit seizoen namelijk de UEFA Pro opleiding, het vroegere Coach Betaald Voetbal. Met het diploma kan je zelfstandig aan de slag in het betaalde voetbal. "Het is heel leerzaam. Je moet het echt bijhouden en het is een pittige opleiding."