Tevredenheid over opkomst bij tijdelijke vaccinatielocatie Hoornse wijk Grote Waal

Op een tijdelijke coronavaccinatielocatie in de Hoornse wijk Grote Waal zijn op de eerste dag 121 eerste prikken gezet. “We zijn niet ontevreden over de opkomst”, laat woordvoerder Harry Katstra aan NH Nieuws/WEEFF weten. “Hoe dan ook zijn we benieuwd of aankomende vrijdag en zaterdag nog resultaat gaat opleveren.”

Corona-vaccinatie - BSR Agency/Patrick van Katwijk

De GGD Hollands Noorden vaccineert in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Daarom biedt de GGD inwoners van de wijk Grote Waal in Hoorn de mogelijkheid om een coronavaccinatie te halen. Aankomende vrijdag 12 november en zaterdag 13 november vindt het vaccineren plaats op locatie sporthal De Grote Beer in Hoorn. De tijdelijke locatie is vrijdag open tussen 13.30 uur ‘s middags en 18.00 uur ‘s avonds, en zaterdag tussen 10.00 ‘s ochtends en 16.00 uur ‘s middags. Vaccineren zonder afspraak Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Inwoners die zich willen laten prikken, mogen tijdens de openingsuren gewoon naar binnenlopen. Naast dat er gevaccineerd wordt, is er ook voor inwoners die twijfelen een arts aanwezig die voorlichting en advies geeft over het vaccineren. Zijn de twijfels niet weggenomen, dan kan men gewoon weer naar buiten.