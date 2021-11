Meer dan 1.100 West-Friezen positief getest op corona, grote toename GGD-afspraken

Het aantal West-Friezen dat in twee weken tijd positief is getest op het coronavirus is bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken kregen 1.153 West-Friezen een positieve testuitslag. Het RIVM meldt in deze periode twee ziekenhuisopnames en geen overlijdens die coronagerelateerd zijn. Het totaal aantal positieve testen is bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande periode. Toen 610 inwoners uit de regio die een positieve testuitslag ontvingen.

De grootste stijging van het aantal nieuwe besmettingen vindt plaats in Koggenland. Daar werden in de laatste twee weken 122 inwoners positief getest op het coronavirus. Vergeleken met de voorgaande periode is dit aantal bijna drie keer zo hoog. Tussen 13 en 26 oktober werden 45 inwoners uit de gemeente positief getest op het virus.

Met 469 positief geteste inwoners telde de gemeente Hoorn het hoogste aantal in de laatste twee weken. Net als in andere gemeenten is dit aantal verdubbeld ten opzichte van de vorige periode, toen 247 mensen in de gemeente positief werden getest op corona.

Drukker bij GGD

De GGD merkte vandaag en de afgelopen weken een enorme toename in het aantal afspraken van mensen die zich willen laten testen op corona. Zo was de telefoonlijn bij de GGD vandaag overbezet en schakelde de GGD in Amsterdam extra personeel in vanwege de drukte.

Ook bij de GGD Hollands Noorden merken ze dat het veel drukker is geworden, vertelt woordvoerder Harry Katstra aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws. "Alle locaties draaien op dit moment op volle toeren. Maar mensen die die 's ochtends bellen voor een afspraak kunnen we vaak nog dezelfde dag helpen."

GGD Hollands Noorden kan daarmee dus aan de vraag voldoen. En mocht dit niet zo zijn dan kunnen de openingstijden van de locaties verruimd worden. Op dit moment zijn de locaties per dag een uur langer geopend. "Het personeel begint een half uur eerder en sluit ook een half uur later af", vertelt Katstra over de verruiming.

Bekijk hieronder hoeveel inwoners in de afgelopen week positief zijn getest in jouw gemeente: