De toekomst van jonge boeren in Noord-Holland: "Steeds meer burgers zien dat er wat moet veranderen"

Komen de ideeën van de politici in de provincie Noord-Holland wel overeen met die van de jongeren voor wie zij de regels maken? In Kritiek versus Politiek uit het programma What's Next staan politici uit de provincie en jongeren tegenover elkaar. Zij krijgen verschillende stellingen voorgelegd. Zijn ze het met elkaar eens of juist niet? Dit keer het onderwerp: boeren.

What's Next: Kritiek versus Politiek - NH Nieuws

Flora Munster runt samen met haar ouders een bloemenkwekerij in Wieringerwerf. Zij hoopt het bedrijf van haar ouders in de toekomst voort te kunnen zetten, maar is bang dat zij door de regelgeving omtrent duurzaamheid en de bijbehorende forse investeringen genoodzaakt is om daarvoor het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Daar zijn wel mogelijkheden voor uitbreiding en de regels zijn er veel minder streng.

Quote "Boeren worden vooral de kant opgeholpen van meer productie en niet van natuur inclusief, groen en dierenwelzijn" INES KOSTÍC, STATENLID PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Volgens Ines Kostíć werken boeren in Nederland echter nog lang niet duurzaam genoeg. Zij is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Noord-Holland en bepaalt als volksvertegenwoordiger, samen met de andere partijen, het beleid. Ines meent dat de provincie met haar beleid de boeren op dit moment alleen maar in de richting van schaalvergroting stuurt, zonder daarbij aan duurzaamheid te denken. Volgens haar is daar vanuit de samenleving juist wel steeds meer vraag naar: "Duurzaamheid gaat om onze veiligheid, om onze toekomst. Het moet gewoon gebeuren." Deze en andere kwesties komen aan bod in Kritiek versus Politiek.