Jonge boerin ziet toekomst in Polen: "Daar hebben ze minder regelgeving omtrent duurzaamheid"

What's Next

In het programma What's Next onderzoeken jonge makers, Nore-Linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Want waar gaan we wonen, hoe verplaatsen we ons en hoe belabberd is het klimaat er straks aan toe? Wat kan en mag er nog in de toekomst? In What's Next zoeken wij het uit.