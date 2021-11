Gemeente Hoorn wil zich nog niet uitlaten over actie bij standbeeld J.P. Coen

Zaterdag stond er op de Roode Steen ineens een beeld van de 'Goede Mie' tegenover die van J.P. Coen. Een actie van het Collectief Ondeugend. 'Goede Mie' was een vrouw uit Leiden die in de 19e eeuw rond de 65 buurtgenoten vergiftigde. 23 van hen overleden.

In totaal werd ze verdacht van het vermoorden van meer dan honderd mensen. Een prima match met J.P. Coen, vindt het Collectief Ondeugend, dat naar eigen zeggen bestaat uit kunstenaars, filosofen en studenten.

Zondag werd het beeld weggehaald door de gemeente. De actie leidde tot stevige reacties. Vooral door dit deel uit de begeleidende brief die aan de raad werd gestuurd: 'betekent dat we deze instituten dan maar moeten opblazen? Nee toch zeker?' Politieke partij DRP sprak van terroristisch gedachtegoed en riep de burgemeester op tot het nemen van maatregelen.

Gemeente houdt zich op de vlakte

Maar zover wil de gemeente nu nog niet gaan. Ook op vragen van NH Nieuws of de burgemeester de actie wel of niet veroordeelt wordt geen antwoord gegeven. "We zijn aan het uitzoeken wat dit nu eigenlijk is, en wie erachter zitten. We bekijken vervolgens of en welke acties volgen", aldus de gemeentewoordvoerder.

Het Collectief liet eerder aan NH Nieuws al weten nooit echt van plan te zijn geweest om het beeld van J.P. Coen ook echt op te blazen. "Men moet wel zeer humorloos zijn om het hele gebeuren niet op zijn komische manier te waarderen, maar in plaats daarvan letterlijk te nemen."