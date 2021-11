Amsterdam NL V Eerste oogst voor bomenhub in Amsterdam: "Zonde om ze weg te gooien"

In het Schinkelbos in Amsterdam stonden gisteren zo'n 25 vrijwilligers met een schep in de hand. Daar vond de eerste oogstdag van de campagne Meer Bomen Nu plaats, waarbij jonge bomen worden weggehaald en een nieuwe locatie krijgen. Een tijdelijk logeeradres is de zogenaamde 'bomenhub' in het Amsterdamse Bos.

Het is het tweede jaar op rij dat de actie wordt gehouden. Volgens vrijwilliger Manou van der Noort draagt dit project bij aan de ambitie om heel veel nieuwe bomen in Nederland te planten. "De zaailingen", de jonge bomen die worden geoogst, "zijn niet goed voor de natuur in dit bos. Het zijn alleen maar elzen waardoor het bos dichtgroeit. Daardoor blijven bijvoorbeeld roofvogels en uilen weg."

Quote "Zo kun je plekken waar bomen nodig zijn combineren met waar ze weg moeten" Vrijwilliger bij het bomen oogsten

Zeker 25 vrijwilligers waren aanwezig bij de eerste oogstdag. Volgens een van hen is dit een perfecte oplossing. "Heel veel bomen staan ergens in de weg, zo combineren we dat met plekken waar bomen nodig zijn." Een moeder en zoon konden dit goed met zijn sport combineren: "Sommige bomen zijn lastiger om eruit te halen, maar het lukt wel."

Voor de bomen die dit weekend werden geoogst was al een nieuwe leefomgeving gekozen, namelijk in Weesp. Maar vaak worden de jonge bomen al geoogst terwijl er nog geen nieuwe bestemming is bedacht. Dan gaan ze naar de zogeheten bomenhub. "Het is een soort bibliotheek van bomen waar ze verblijven tot ze een nieuwe eigenaar hebben." Er staan inmiddels al ongeveer honderd bomen die door het jaar heen zijn opgespaard. "Het is zo zonde om ze weg te moeten gooien", vindt Van der Noort.