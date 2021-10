Amsterdamse Bos krijgt 4 miljoen euro voor achterstallig onderhoud

Dat meldt het Parool.

Naast de eenmalige 4 miljoen krijgt het bos ook een verhoging van het structurele budget voor groenvoorziening en paden van 1,6 miljoen. In het bos zijn ook meerdere bruggen noodgedwongen gesloten door achterstallig onderhoud. Nu wordt er in kaart gebracht welke bruggen het hardst toe zijn aan renovatie.

Populair

Het Amsterdamse Bos wordt door steeds meer mensen bezocht. Daarom werd in augustus besloten om na te denken over het verkleinen van de losloopgebieden voor honden, om zo de veiligheid in het bos te verhogen. De overweging is gebaseerd op de drukte en veiligheid. De afgelopen twintig jaar is het bezoekersaantal namelijk van 4,5 miljoen naar 6 miljoen per jaar gestegen. De gemeente zei toentertijd dat de toename van bezoekers ook meer onveilige situaties en verstoring van de natuurontwikkeling veroorzaakt.