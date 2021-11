Amsterdam NL V Jong en oud op de been tijdens Klimaatmars: "Dit is zo'n belangrijk signaal aan het kabinet"

Een ‘ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid’, dat is waar duizenden demonstranten vanmiddag voor streden tijdens de Klimaatmars in Amsterdam. Zowel de jonge als oude generatie was vandaag op de been. Zij vertrokken vanaf de Dam en eindigden de mars in het Westerpark.

Het centrum van Amsterdam stond vandaag vol met tienduizenden demonstranten. Borden met teksten als 'Wat heb je aan geld als de ijskap smelt' en 'Ga toch fietsen' werden fanatiek omhoog gehouden. De sfeer was opgetogen en werd gedanst en muziek gemaakt, maar de aanwezigen maakten zich vooral zorgen over de klimaatverandering.

De 16-jarige mede-organisator Joshua Paams hoeft niet lang na te denken over de vraag waarom hij meeloop ''Omdat het nodig is, simpelweg. Ik maak me zorgen om mijn toekomst en dat van mijn familie, vrienden en iedereen op deze aarde. Tegenwoordig is het enge dat het niet alleen meer om onze toekomst gaat, maar ook om het heden'', aldus de scholier, die met actiegroep Fridays for Future wekelijks opkomt voor een beter klimaatbeleid.

Quote ''Nederland wil klimaatactie en dat laten we horen vandaag'' esther ouwehand, partij voor de dieren

Opvallend was dat er onder de tienduizenden betogers die meeliepen vooral veel jongeren en ouders met kinderen waren. '''Ik denk dat het moet veranderen, het klimaat. Dat vliegtuigen bijvoorbeeld duurder moeten worden en treinen minder duur want dat is beter voor het klimaat'', zegt een 8-jarige demonstrant.

Ook de oudere generatie was op de been vanmiddag. Ook zij hebben een duidelijke boodschap. ''Minder spullen kopen, minder vlees eten, minder auto rijden. We moeten alles een beetje minder'', aldus één van hen. Ook politiek Nederland was vertegenwoordigd. Esther Ouwehand, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, liep mee. ''Dit is zo'n belangrijk signaal aan het kabinet en aan Rutte die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Nederland wil klimaatactie en dat laten we horen vandaag.''

Lees ook Play Amsterdam Play Liveblog: Tienduizenden betogers lopen van Dam naar Westerpark tijdens de Klimaatmars