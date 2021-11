Liveblog: Tienduizenden betogers lopen van Dam naar Westerpark tijdens de Klimaatmars

Tienduizenden demonstranten hebben vandaag meegelopen met de Klimaatmars, een route die begon op de Dam en eindigde in het Westerpark. De aanleiding voor de mars is de klimaattop in Glasgow. "Wij maken ons grote zorgen over het klimaat, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en de traagheid van de politiek. Het is echt tijd voor actie", zegt Ikram Cakir, woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie die deze Klimaatmars organiseert. Volgens de actievoerders doet Nederland niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Lees het liveblog over de Klimaatmars hieronder terug.