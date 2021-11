Ophef over dode dieren als kunst tijdens tentoonstelling

In Haarlem is ophef ontstaan over een tentoonstelling waar dode dieren te zien zijn. De Haarlemse Lijsttrekker Jacqueline van den Broek van de Partij voor de Dieren vindt het bizar dat er met de dode dieren geld wordt verdiend en wil deze exposities in de toekomst verbieden. "Het is goed dat er discussie is, maar kunstenaars zijn creatief genoeg om dat op een andere manier te doen."

Op een van de locaties die meedoet aan de Haarlemse Kunstlijn dit weekend, zijn verschillende dode dieren te zien. Zo hangt er een hert in de kelder. Aangereden, vlak bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. Waarom mensen het zo naar kunnen vinden, begrijpt kunstenaar Max Koning niet. "Het is maar hoe je ernaar kijkt. De schoonheid zit in het beest en hoe het daar hangt nu", zegt hij, wijzend naar het dier dat in de schijnwerpers hangt.

En het is niet het enige dode dier dat te zien is. Taxidermist Nicolette Swaak heeft vooral 'normale dieren' tentoon gesteld. "De aandacht ligt vaak op exotische vogels, maar ik hou juist van de kip en de eend." Die zijn dan ook in haar expositie te zien. In het tv-programma Culture Club laat Swaak 'haar' dieren zien.

Verbod

Als het aan de Partij van de Dieren in Haarlem ligt, zijn dit soort exposities snel verleden tijd. De partij vindt het smakeloos dat er 'misbruik gemaakt wordt' van dode dieren, door er in de vorm van kunst aan te verdienen. Ze willen daarom dat er een verbod komt op dit soort exposities.

De bezoekers van de expositie reageren met gemengde gevoelens: de een is het wel met de partij eens, de ander vindt het niet zo erg om dode dieren te zien. "Als ze op een respectvolle manier aan hun einde zijn gekomen, vind ik dat prima."

De tentoonstelling is nog het hele weekend te zien.