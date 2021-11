Taabouni staat symbool voor moeilijk scorend Jong AZ: "Knaagt aan me"

Slechts twaalf treffers scoorde Jong AZ dit seizoen in veertien wedstrijden. Na een prima seizoensstart zijn de Alkmaarse talenten in een vrije val geraakt. Ook aanvaller Mo Taabouni kan deze competitie slechts af en toe het verschil maken. Tot dusver één assist en nog geen enkel doelpunt. "Knaagt aan me."