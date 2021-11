Raadsvragen over bedreigingen Joods restaurant HaCarmel in Amsterdam

De VVD, JA21 en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Amsterdam over de bedreigingen richting het koosjere restaurant HaCarmel. De aangiftes die het restaurant deed bij de politie werden geregistreerd als 'klacht voor belediging'. Totaal onacceptabel, aldus de fracties.

Het restaurant zou de afgelopen maanden dreigende telefoontjes hebben ontvangen, meldt De Telegraaf. "Kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt", luidt een van de bedreigingen. Daarnaast werd er gedreigd met het in brand steken van het restaurant.

Dat de politie de dreigementen slechts als belediging heeft geregistreerd, is volgens de fracties ontoelaatbaar. Zij eisen dat de bedreigingen uiterst serieus genomen worden door de politie. ""Het is zaak om de dader zo snel mogelijk in beeld te krijgen en koste wat kost te voorkomen dat HaCarmel opnieuw een aanslag te verduren krijgt", schrijven Marianne Poot en Claire Martens van de VVD.

Nepbom

HaCarmel is de afgelopen jaren meermaals bedreigd. In januari 2020 werd er een verdacht pakketje gevonden bij het restaurant. De verzwaarde doos met draden en een printplaat bleek uiteindelijk een nepbom te zijn. Het OM eiste twaalf maanden tegen de dader. Ook werd er een ruit ingeslagen en geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken.