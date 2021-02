Ramen Joods restaurant HaCarmel opnieuw beklad

AMSTERDAM - Het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg is vannacht beklad. Inmiddels is de bekladding weggepoetst.

De forensische opsporingsdienst van de politie is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde op Twitter op de bekladding. "Voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval. Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij." Ze vinden dat het antisemitisme harder moeten worden aangepakt.

Niet de eerste keer

Bij het restaurant zijn al eerder aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder cameratoezicht. Het restaurant is al meerdere keren doelwit geweest van vernielingen. Vorig jaar werd er een pakket, dat in eerste instantie leek op een bom, in het portiek neergezet. Ook werd er een ruit ingeslagen en geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken. De politie hield meteen een verdachte aan. Dat bleek de Syriër Saleh A., die de ruiten van het restaurant in 2017 ook al vernielde.