Zaanse kinderen geven hun gedichten en verhalen aan burgemeester Jan Hamming

Het hartenproject bestond uit meerdere onderdelen. Zo werden meerdere gebouwen verlicht met een hart. Onder andere De Zaangolf, Het Zaans Medisch Centrum, de Lassie fabriek en een Moskee in Poelenburg deden mee. Met de harten wilden de organisatoren verbinding en hoop creëren.



Eén van de oprichters is Bas Husslage en kijkt tevreden terug op het project. "Er zijn in de samenleving enorme littekens geslagen door Corona. En daarom moet we voor elkaar zorgen. Help elkaar. Kook voor elkaar. Zorg voor verbinding. We moeten het met elkaar zien te rooien."

Denken en creatief

Naast de verlichte gebouwen, werden ook scholieren uit groep 7 en 8 aangespoord om iets met het onderwerp te doen. De 10-jarige Amalie vond de opdracht erg leuk: "Gedichten heeft met denken en creatief zijn te maken en ik vind dat belangrijk op school."



De kinderen schreven verschillende gedichten en verhalen. Sharita leest in de korte documentaire het gedicht van klasgenoot Jasmine voor:



"De liefde is groot

Mijn hart is puur rood

zo rood als een radijs

hopelijk zitten wij ooit in Parijs

mijn hart klopt zo hard

hopelijk wordt het nooit zwart

hopelijk geef je mij ooit een roos

zo rood dat ik bloos

misschien heb je vlinders in je buik

en open dat een luik

in een brein dat je denkt

misschien zullen we ooit samenzijn."



De lessen werden gegeven door Jacob Passander: "Het is leuk om te zien, want kinderen hebben hun eigen beleving." De woordkunstenaar vindt het belangrijk dat mensen elkaar leren te begrijpen: "En dat we elkaar de ruimte geven om de manier te vinden om uit te drukken wat bij iedereen past. En woorden zijn daar uitermate geschikt voor."

'Bekertje van de burgemeester bewaard'

De USB-stick overhandigen vonden de kinderen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk 'viel de burgemeester wel mee'. Giovanni Mansetti was aanwezig en vond de burgmeester zeer geïnteresseerd. Het was een bijzondere dag voor de kinderen: "Aan het einde gaf de burgemeester aan iedereen drinken, één van de kinderen heeft een bekertje bewaard."



Hieronder een kort stukje van de documentaire gemaakt door André Penner, die overhandigd is aan burgemeester Jan Hamming: