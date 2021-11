Alkmaarder (19) in AZ-supportershome gearresteerd na afsteken vuurwerkbom

Een supporter (19) die zaterdag tijdens de wedstrijd AZ-PEC Zwolle in het Alkmaarse stadion werd gearresteerd voor het afsteken van zwaar vuurwerk blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dit meldt justitie. Toen de wedstrijd ongeveer een kwartier bezig was klonk een, volgens meerdere mensen, enorme explosie. "Wat een grote lul. Direct een stadionverbod voor het leven."

Dit reageerde een AZ-supporter op Facebook dit weekend. Ook andere stadionbezoekers melden aan NH Nieuws dat ze zo'n klap 'nog nooit hadden gehoord' en zich 'de pleuris' te zijn geschrokken. Eén man claimt na de knal dagen immense oorpijn te hebben gehad.

Vuurwerk is verboden in voetbalstadions. Toch gebeurt het regelmatig dat er dingen worden afgestoken, zoals dus afgelopen weekend bij de thuiswedstrijd van AZ. De Cobra 6 ging af onderaan één van de tribunes van het stadion.

De politie heeft daarna videobeelden bekeken: daarop is te zien dat de 19-jarige Alkmaarder het zware vuurwerk richting het veld wilde gooien, alleen veranderde het vuurwerk - vermoedelijk door een vlag - van richting en explodeerde voor de neus van honderden supporters. De tiener is later in het supportershome gearresteerd.

Verdacht van poging zware mishandeling

Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het tot ontploffing brengen van zwaar vuurwerk, waarbij zwaar letsel of levensgevaar te duchten is, poging zware mishandeling en het voorhanden van professioneel vuurwerk. De rechter besliste dus vandaag over zijn voorlopige hechtenis.

NH Nieuws kreeg dit weekend tips over de vuurwerkbom en een mogelijke gewonde. Daarop is AZ gevraagd om een reactie. De woordvoerder van de voetbalclub reageerde dat het klopt dat 'iemand zich niet helemaal lekker voelde', maar dit los stond van het vuurwerkincident. De man is door mensen van de EHBO-post in het stadion behandeld en kon de wedstrijd daarna verder kijken.