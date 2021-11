NH Airtime: Dubbeldekker uit Dubai maakt comeback op Schiphol

Het grootste passagierstoestel ter wereld is weer dagelijks te zien op Schiphol. Emirates uit Dubai heeft er vertrouwen in dat de boekingen zullen toenemen en stuurt daarom de Airbus A380 weer naar Amsterdam. Zondag kwam de eerste vlucht aan op Schiphol. De dubbeldekker van vandaag was er zelfs een met een bijzondere beschildering.