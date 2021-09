Dubaise dubbeldekker binnenkort weer dagelijks op Schiphol

Het grootste passagierstoestel ter wereld is vanaf 31 oktober weer dagelijks op Schiphol te zien. Volgens luchtvaartmaatschappij Emirates is er voldoende vraag naar vliegtickets om iedere dag zoveel mogelijk van de 517 stoelen aan boord te verkopen aan passagiers. Al sinds de eerste vlucht naar Amsterdam op 1 augustus 2012 is de Airbus A380 uit Dubai een publiekstrekker op Schiphol.

Een Airbus A380 van Emirates op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Tot de coronacrisis het wereldwijde vliegverkeer lamlegde, vloog Emirates drie keer per dag tussen Dubai en Amsterdam. Schiphol kon dagelijks rekenen op maar liefst twee A380's en in de ochtend een kleinere Boeing 777-300. Bij KLM is de 777-300 het grootste vliegtuig uit de vloot. Voorlopig houdt Emirates het op een dagelijkse vlucht met de superjumbo, ter vervanging van de Boeing 777 op de route naar Amsterdam. Extra ogen Het vliegtuig is zo groot dat veel luchthavens, inclusief Schiphol, de A380 niet zonder een begeleidende auto over het platform laten rijden. Met een spanwijdte van 80 meter moet er met een extra paar ogen voorkomen worden dat de vleugels andere vliegtuigen of gebouwen raken. Vorig jaar was de A380 van Emirates korte tijd terug op Schiphol. Dat bleek veel te optimistisch: de maatschappij kreeg het vliegtuig bij lange na niet vol (artikel gaat verder onder de video).

NH Airtime: 'Coronaproof' in de Arabische superjumbo op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het dagelijkse bezoek van de superjumbo aan Schiphol is een vaste prik voor vliegtuigspotters en dagjesmensen. Het type vliegtuig zal de komende jaren langzamerhand wel een zeldzaamheid gaan worden. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de A380 vervroegd afgedankt door de coronapandemie. Airbus levert eind dit jaar de laatstgebouwde A380 aan Emirates.