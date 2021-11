Jongemannen (18) opgepakt voor inbraak en bedreiging jong gezin in Alkmaar-Noord

De politie heeft twee 18-jarige jongemannen uit Heiloo en Alphen aan de Rijn aangehouden voor een inbraak aan de Pater Schiphorststraat in Alkmaar waarbij het jonge gezin met een mes werd bedreigd. De inbraak vond plaats in de vroege ochtend van 3 augustus, toen de meeste buurtbewoners nog op één oor lagen.

Naast enkele waardevolle spullen nam de inbreker ook de auto van het stel mee. De auto werd diezelfde nog teruggevonden: het voertuig stond geparkeerd aan de Oude Werf in Heiloo en was beschadigd.

De bewoners van het appartement sliepen ook, maar werden wakker van gestommel in hun woning. Toen ze poolshoogte gingen nemen, kwamen ze oog in oog te staan met een inbreker die hen met een mes bedreigde.

Onderzoek leidde de recherche naar de twee verdachten, die afgelopen week werden opgepakt. De twee zijn inmiddels verhoord en zitten nog vast. Het is niet bekend of zij inmiddels schuld hebben bekend, al vindt de rechter-commissaris het bewijs sterk genoeg om ze nog tijdje achter slot en grendel te houden.

Heilooër verdacht van inbraak

De politie verdenkt de 18-jarige Heilooër ervan te hebben ingebroken en het gezin te hebben bedreigd. De verdachte uit Alphen aan den Rijn wordt verdacht van medeplichtigheid. De politie laat weten 'in het belang van het onderzoek' niet te kunnen zeggen wat zijn rol bij de inbraak is geweest.

Opvallend is dat het betreffende appartement op de eerste verdieping van een appartementencomplex is gelegen, en de inbreker via het afdakje boven de entree van het gebouw naar het appartement is geklommen.

Een buurtbewoner met wie NH Nieuws destijds sprak, vond het opvallend dat de inbreker(s) uitgerekend het kleine appartement op de eerste verdieping had(den) uitgekozen om buit te maken. "Je zou denken dat het gericht was, anders breek je wel in bij een grotere woning."