Jong gezin thuis bedreigd door inbreker: "Je zou denken dat het gericht was"

De bewoners van een appartement op de eerste verdieping aan de Pater Schiphorststraat in Alkmaar-Noord zijn vanmorgen vroeg bedreigd toen zij in hun woning oog in oog kwamen te staan met een inbreker. De dief ging er vandoor met de auto van het gezin. Die werd later teruggevonden aan de Oude Werf in Heiloo. De dader is spoorloos.

De slachtoffers zijn een jong stel met een kind. Zij raakten niet gewond. Een buurman vraagt zich af wat de inbreker in de kleine flat te zoeken had. "Je zou denken dat het gericht was, want anders breek je wel in bij een grotere woning."

'Insluiper beklom dak entree'

De inbreker zou naar binnen geklommen zijn via het dakje boven de entree van het appartementengebouw. Verschillende buren vertellen tegen NH Nieuws dat ze er pas iets van merkten toen de politie arriveerde.

De dader werd in de woning door de 28-jarige bewoner betrapt. Daarop bedreigde hij de man en zijn 26-jarige vrouw en ging hij er vandoor met de auto van de slachtoffers. De auto werd later vanochtend teruggevonden aan de Oude Werf in Heiloo.

Via Burgernet werd opgeroepen om in de omgeving van de Oude Werf uit te kijken naar de verdachte met een donkere huidskleur en rastahaar. Ook droeg hij een zwarte jas met daarop rood en zilver. Maar de zoektocht in Heiloo naar de dader liep op niets uit.

De politie sluit niet uit dat er meer verdachten bij de inbraak betrokken zijn en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.