Herdenkingspalen gedenken neergestorte Engelse vliegtuigen in Tweede Wereldoorlog

Aan de Molenweg in Wieringerwaard is afgelopen weekend door de broer en zus van Teun Wonder één van de nieuw geplaatste herdenkingspalen onthuld. Teun kwam in 1944 op 16-jarige leeftijd om het leven door een aanval van Engelse jagers. De palen gedenken dat in 1943 en 1945 drie Engelse vliegtuigen verongelukten. De komende jaren wil de organisatie achter de herdenkingspalen 40 van zulke monumenten plaatsen.

De palen die gisteren werd geplaatst waren de achtste en negende van de serie. De Engelse vliegtuigen verongelukten in de Tweede Wereldoorlog bij de Slikkerdijk en ter hoogte van de watertoren in Wieringerwaard. De onthulling werd gedaan door de broer en zus van Teun Wonder. Ook onder andere burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon was aanwezig.

QR-code

Op de palen zit een QR-code waarmee eenieder meer te weten kan komen over wat er is gebeurd. Na de onthulling ging het gezelschap naar de begraafplaats van Wieringerwaard, waar bloemen werden gelegd door de burgemeester en de Veteranen Contactgroep Wieringen/Hollands Kroon. Ook bij Teun Wonder werd nog eens extra stilgestaan: Chris Dijkshoorn van de Stichting herdenkingspalen Hollands Kroon legde bloemen op zijn graf.

Deze palen zijn voorlopig de laatsten, naar verwachting wordt in 2022 de volgende onthuld.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: