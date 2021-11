Geen geld om alle grachten van kattentouwen te voorzien, kosten 'minimaal 50 duizend euro'

Het voorzien van alle grachten binnen Hoorn van 'kattentouwen' kost minstens 50 duizend euro. En dat geld is er niet, zegt gemeente Hoorn. Wel zijn ze bereid om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In september zette bewoonster Linda Bobeldijk een actie op, nadat poes Didi (2) door verdrinking om het leven kwam.

Voor de Kersenboogerd zou het om twee grachten gaan, aan de Patio en de Ekster, waar touwen ontbreken. "Volgens mij zijn het er veel meer", laat Bobeldijk weten. In tussentijd heeft ze een gesprek gehad met de wijkcoördinator, maar ook die liet doorschemeren dat een oplossing te duur zou zijn.

"Als wij als bewoners weer gratis touwen kunnen regelen, dan wil de gemeente wel 'helpen'. Op wat voor manier weet ik niet." Het probleem speelt ook in de binnenstad. Daar hangen er slechts op twee plaatsen touwen: op het Nieuwland en Munnickenveld.

In september verloor Linda poes Didi (2), die na een val in het water bij de Patio niet meer uit de gracht kon komen. Buurman Jeroen Spieker vond het dier en schakelde de dierenambulance in. Ook Spieker zelf verloor eerder al twee katten door verdrinking in de grachten. Daarom werden er tien jaar geleden in de Kersenboogerd touwen in de grachten opgehangen, maar niet overal.

'Zwaar vervallen'

Inmiddels zijn de touwen en katteneilandjes op meerdere plekken 'zwaar vervallen', constateerden het CDA en fractie Eenhoorn, die vragen stelden aan het college. "De vlotten in de binnenstad zouden door bewoners worden onderhouden en daar is helaas niets van terecht gekomen. De touwen zijn nog wel goed, maar ook daar is onderhoud nodig", is te lezen in de beantwoording van het college.

Omdat het om de openbare ruimte gaat, vindt fractievoorzitter Guido Breuker van Eénhoorn het wel degelijk een verantwoordelijkheid van de gemeente, evenals de staat van onderhoud. Breuker: "De openbare ruimte moet voor mensen veilig zijn, maar ook voor dieren. Als je in het water valt in de gracht, zit je als een rat in de val. Het is een mooie dooddoener om te zeggen dat er geen geld voor is."

Raadslids Onno Egberts van fractie Tonnaer spant zich ook in om aan touwen te komen. "Omdat ik zelf werkzaam ben in de jachtbouw heb ik een oproep geplaatst en een beroep gedaan op mijn netwerk. Daar is helaas nog geen concreet aanbod uit voortgekomen."

Aanpak walkanten

De gemeente zegt wel degelijk rekening te houden met de problemen. Bij het vervangen van beschoeiingen langs de waterkant, zijn er op verschillende plekken 'faunatrappetjes' aangelegd. Daar kunnen eenden, katten en andere dieren uit het water klimmen. En ook worden er steeds meer verharde walkanten weggehaald en vervangen voor natuurlijk oevers zodat dieren makkelijker uit het water kunnen komen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: