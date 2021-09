Poes Didi (2) verdronken: Linda strijdt voor touwen in grachten Kersenboogerd

Er moet overal een oplossing komen voor katten die te water raken in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Daar wil inwoonster Linda Bobeldijk zich hard voor maken. Onlangs verloor ze haar kat, doordat het beestje bij de Patio in de gracht viel en er niet uit kon komen. "Het was echt verschrikkelijk, ik heb drie kinderen die waren er helemaal kapot van."

Twee jaar geleden kreeg poes Didi een plekje in het gezin van Linda. De hele buurt was dol op het beestje, ze kwamen haar vaak knuffelen en aaien. "Het was gewoon een ontzettend lieve, energieke poes", zegt ze als ze foto's van Didi erbij pakt.

Buurman Jeroen Spieker zag op een zaterdag, ruim twee weken geleden, Didi in het water drijven en schakelde de dierenambulance in. Ook zijn gezin heeft al meerdere keren meegemaakt dat een kat te water viel. De laatste keer was in 2019 en toen liep het slecht af. "De kat was afgedreven richting het wijkcentrum, daar heb ik 'm uit de gracht gehaald. Dat is hard, verdrietig, heel erg verdrietig. Sommigen zullen zeggen: houd je kat dan binnen, maar dat is niet voor alle katten weggelegd."



De dierenambulance in West-Friesland kent het probleem waar katteneigenaren mee worstelen in de wijk, maar zegt dat het aantal katten dat te water valt op dit moment niet meer is dan normaal.

Overal kattentouwen

Tien jaar geleden zijn er in de wijk touwen in de grachten opgehangen, omdat er destijds veel katten verdronken. Via de scheepstouwen kunnen de beestjes weer op de kade komen.

Alleen hangen de touwen niet overal en niet aan beide kanten van het water. "Ik zou graag willen dat er overal en aan beide kanten van de sloot touwen worden opgehangen, zodat het gewoon veilig is voor de katten", vertelt Linda.