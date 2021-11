'Vrachtverkeer weren uit Oosterblokker heeft ook enorme impact op Hoorn'

Het college van de gemeente Drechterland wil dat zwaar verkeer voortaan geweerd wordt in Oosterblokker op de Boekert, de Noorderdracht, en de Zuiderdracht. Daarnaast is er de wens om Westwoud vrij te maken van vrachtverkeer. Dit heeft niet alleen gevolgen voor deze gemeente, ook in de aangrenzende gemeente Hoorn zijn er vragen over de nieuwe routes die het verkeer moet nemen.

Bewoners aan de Zuiderdracht zeggen al 30 jaar te kampen met overlast en voeren al jaren actie tegen het vele vrachtverkeer dat door de straat rijdt. Twee jaar geleden riepen zij de hulp in van de provincie om deze problemen op te lossen, want ondanks beloften werd er volgens hen te weinig tegen gedaan.

"Onze fractie heeft tot onze spijt moeten constateren dat de diverse wijkoverleggen vanwege corona en door gebrek aan belangstelling zijn opgeheven", stelt Roger Tonnaer van zijn gelijknamige fractie in Hoorn. "Desondanks hebben wij gesprekken gevoerd met diverse bewoners uit Bangert en Oosterpolder, Blokker en Zwaag."

Uit die gesprekken kwam volgens de fractievoorzitter Tonnaer de zorgen over het verkeer naar voren en ook de vrees over een toename aan zwaar (sluip)verkeer in omliggende dorpen. De fractie stelt daarom vragen aan het college van Hoorn, waarin zij wil weten of er overleg is gevoerd met gemeente Drechterland over de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Noorderdracht en Zuiderdracht. En ook welke consequenties er zijn.

Gildenweg

Ook het CDA in Hoorn hoorde van het standpunt van het college in Drechterland. "Dit kan een enorme impact hebben op Hoorn", zei raadslid Alex van der Kleij eerder op WEEFF Radio. "Het bedrijventerrein Gildenweg dat binnen de gemeentegrenzen van Hoorn ligt wordt hierdoor onbereikbaar voor vrachtverkeer."

In het afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar de toekomst van het bedrijventerrein. Meerdere bedrijven zouden niet onwelwillend tegenover een verhuizing staan, maar volgens Van der Kleij hangt daar wel een prijskaartje aan. Omwonenden hebben al meermaals geklaagd over overlast.

"Dat is altijd een duivels dilemma, en in dit geval is het nog complexer", stelt Alex. "Want het zijn bewoners uit Drechterland en een bedrijventerrein in Hoorn." Een definitief besluit moet nog volgen, maar de verwachting is dat dit gezamenlijk door de gemeentes wordt gedaan.