Trucks op paar plekken in Drechterland verboden: "Mooi begin, maar we vechten door"

DRECHTERLAND - Vrachtverkeer wordt op verschillende plekken in de gemeente Drechterland verboden. In Westwoud, Hoogkarspel en Oosterblokker worden de kwetsbare dorpswegen ontlast: de helft van het aantal dagelijkse vrachtwagens zou daarmee afnemen. Het is de bedoeling dat dit ingaat op 1 oktober van dit jaar. Een grote groep bewoners is alleen nog láng niet tevreden.

De gemeente heeft het vrachtverkeer in Drechterland onderzocht en concludeert dat een groot deel van de vrachtwagens die via de dorpen van noord naar zuid reizen géén bestemmingsverkeer is en overlast veroorzaken. Met deze verbodsmaatregel zegt de gemeente het aantal van 250 dagelijkse vrachtwagens te reduceren tot 125.

Eerder klaagden bewoners al over overlast. "Overdag rijdt er elke drie minuten een vrachtwagen langs. We hebben last van trillingen. Veel huizen zitten vlak aan de weg en er is ook veel geluidsoverlast", vertelde Karine Deen eerder aan NH Nieuws, ze vertegenwoordigt zeventig gezinnen uit Oosterblokker.

De wegen waar vanaf 1 oktober geen vrachtverkeer mag rijden zijn de Zuiderdracht, de Boekert en de Noorderdracht in Oosterblokker; de Nieuweweg in Hoogkarspel en de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Alle adressen blijven wél bereikbaar voor vrachtauto's, alleen moet er soms omgereden worden.

Nu dit verbod bekend is gemaakt, is Deen gematigd tevreden. "We zijn blij dat de gemeente ons hiermee steunt en dit zal helpen om wat sluipverkeer tegen te gaan, maar we zijn er nog niet."

Ook het feit dat de gemeente zegt dat de vorig jaar geopende Westfrisiaweg N307 al een alternatieve route zou zijn voor doorgaand vrachtverkeer en zou hebben gezorgd voor een afname van de overlast, is niet genoeg. "We willen dat nachtelijk rijden overal wordt verboden. Er zijn gewoon mensen die niet meer in hun huis slapen. Daarnaast willen we versmallingen in de weg om de snelheid van de vrachtwagens te beperken."

Industrieterrein

Idealiter wil de bewonersgroep een totaalverbod op vrachtwagens in de dorpen. Er ligt tussen de dorpen Oostenblokker, Blokker en Kersenboogerd namelijk een industrieterrein waar vrachtwagens de hele dag en nacht naar toe moeten. "We hebben de gemeente Hoorn nodig om die resterende 125 dagelijkse vrachtwagens te verbieden, omdat het beheer van het industrieterrein onder die gemeente valt."

Het verkeersbesluit - het verbod van trucks op een aantal wegen - van de gemeente Drechterland ligt nu zes weken ter inzage en gaat naar verwachting op 1 oktober van kracht. Deen: "We hebben er een voorzichtig wijntje op gedronken, maar het vechten gaat door."