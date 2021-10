Bewoners Kersenboogerd lopen met raad door wijk: 'Gesprek aangaan voelt erg fijn'

Vanmiddag liepen zo'n twintig bewoners van de Kersenboogerd samen met de Hoornse raad door de wijk, om zo verbeterpunten te bespreken en de politiek te informeren over de nijpende actualiteiten.

Na een wandeling van ruim twee uur verzamelden de inwoners en de Hoornse raad zich bij het Wijklab in Kersenboogerd. - Tom de Vos

Want dat de Kersenboogerd kampt met problemen weet bewoner Harry Groot, die er al meer dan veertig jaar woont, nauwkeurig op te sommen: "Er zijn veel vragen over het warmtenet, afval ligt op straat, schimmel zit in veel Intermaris-woningen, er is criminaliteit, verkeersveiligheid, parkeeroverlast en ongedierte." Groot neemt even een adempauze om zijn verhaal te vervolgen. "Ja, er moet echt heel veel gebeuren. Ik woon hier al sinds 1982 en ik zie mijn wijk zo hard achteruit gaan."

Bewoners zijn tevreden over het directe contact van vandaag met de Hoornse raad. - NH Nieuws

Politiek Een van de veelbenoemde frustraties van de bewoners is dat ze zich niet gehoord voelen. Het contact moet laagdrempeliger, zeggen zowel Groot als medebewoonster Martha Drommel. Raadslid Guido Breuker van ÉénHoorn, snapt de reactie van de omwonenden. "Ze hebben gewoon gelijk", aldus Breuker. "Wandelingen zoals deze moeten vaker. Het moet makkelijker en laagdrempeliger worden voor de bewoners om de politiek te benaderen en mensen moeten er dan ook aan wennen dat ze naar dat soort middagen naartoe kunnen." Ook Breuker kijkt met een goed gevoel terug op de georganiseerde middag: "De mensen hebben de vragen kunnen stellen die ze wilden stellen en het was voor ons ook erg informatief om te weten waarin men geïnteresseerd was en wat er hier leeft." Actie Wat Breuker het meeste van de gesprekken met de bewoners bijblijft, is de dringende nood naar communicatie en informatie rondom het warmtenet: "Bewoners zitten echt te wachten op meer informatie en dat komt ook snel. En we moeten goed in de gaten houden dat we dat goed blijven doen."

