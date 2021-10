Intermaris bezoekt schimmelwoningen Hoornse wijk na schrijnende verhalen huurders

Vanuit alle hoeken vanuit de wijk deden huurders de afgelopen week hun beklag over schimmel in huis, versleten CV-ketels en vochtproblemen die al jaren spelen. Inwoonster Ellen van der Knaap van het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK), verzamelde alle klachten en plaatste een oproep op Facebook.

Daarom denkt ze dat er veel meer te bereiken is en gaat ze op vier november samen met de buurtambassadeur in gesprek met de woningcorporatie. "Het doel van het gesprek is volgens Intermaris 'kennismaken'. De woningcorporatie wil graag meer weten over de berichten die ik in de media heb geplaatst, dus we zullen het zien volgende week."

Bekijk hier de reportage over de vocht- en schimmelproblemen in de Hoornse wijk Kersenboogerd terug: