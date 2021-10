Rokende orang-oetans en dweilende bonobo's: dierverzorger schreef boek over Artis

In die begintijd van Artis, eind 19e eeuw, toen de dierverzorgers nog oppassers werden genoemd, kwamen de dieren nog rechtstreeks uit het wild, vertelt Job. Ze werden verkocht door avontuurlijke handelaren of kwamen in de dierentuin terecht als relatiegeschenk van exotische staatshoofden.

In die tijd was een dierentuin zoals Artis, ook een venster op de wereld. "Tegenwoordig leren kinderen via internet of boeken hoe de wereld eruitziet", licht Job toe, terwijl je vroeger in Artis Herman en Betsy ging bekijken, de eerste nijlpaarden op het Europese vasteland.

Collegiale apen

De oppassers hadden in die begintijd geen idee hoe ze moesten omgaan met de dieren waar ze voor zorgden, zegt Job. Zo kon het gebeuren dat de bonobo Mafuka en hoofd-oppasser Wilhelmus Hendrikus Houtman zo vertrouwd met elkaar raakten, dat ze als collega's waren. "Hij maalde koffieboontjes, dweilde de vloer en haalde de lunch van Houtman op, als mevrouw Houtman die bij de poort van de dierentuin kwam brengen voor haar man", vertelt Job.

