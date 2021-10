Met een trekker aan de formatiepoort: "Hopen op een gesprek met de onderhandelaars"

Een kleine actie om aandacht te vragen voor de boeren: zes van hen stonden vandaag met een trekker bij de Zwaluwenberg in Hilversum, waar de onderhandelingen voor de kabinetsformatie aan de gang waren. Met een brief in de hand wachtten zij aan de poort, in de hoop deze te kunnen overhandigen aan een van de onderhandelaars.

De boeren willen zich uitspreken tegen de stikstofmaatregelen en de plannen voor onteigening van landbouwgrond. Dat laatste is volgens boer Frans-Jan ter Beek een aantasting van het eigendomsrecht: "Ze nemen je dan niet alleen je grond, maar ook je leven af. Je bent dan namelijk zowel je werk als je huis kwijt. Dat de boeren hiervan over de rooie zijn, is duidelijk." Eigenlijk hadden ze er met veel meer trekkers willen staan, want veel boeren voelen zich volgens Ter Beek in de rug aangevallen door het CDA. Deze 'boerenpartij', die zich altijd tegen de gedwongen onteigening heeft uitgesproken, zei namelijk recentelijk dit plan niet helemaal meer uit te sluiten.

Maar toch koos Ter Beek dit keer bewust niet voor een grootschalige actie. "Door het klein te houden, hopen we in gesprek te komen met de onderhandelaars hier." De brief hebben de boeren eerder deze week al uitgedeeld in Den Haag aan leden van de Tweede Kamer. Murw Is dat een teken dat de boeren zich stil houden? "Je wordt er wel een beetje murw van", beaamt Ter Beek. "Maar ik denk dat er onderhuids nog heel veel onvrede en bereidheid tot actie is. 17 november zullen er bij het grote stikstofdebat veel meer boeren richting Den Haag komen."