Zorgen om kinderen door hoge werkdruk kinderopvangmedewerkers: 'Personeel valt om'

92 procent van de medewerkers in de kinderopvang ervaart een hoge werkdruk. Te weinig collega’s en te veel kinderen op een groep zijn volgens een overgrote meerderheid de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk. "‘Dat de werkdruk in de kinderopvang enorm hoog is, is geen verrassing. Maar dat het probleem bij bijna alle kinderopvangmedewerkers speelt, is toch best schrijnend", zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang.

Bij kinderopvangcentra Hero in Haarlem ervaren ze ook een hoge werkdruk vertelt pedagogisch medewerker, Maaike Beun: "De werkdruk is op dit moment erg hoog. Er is nu iemand bij ons op vakantie en eigenlijk is dit niet mogelijk, omdat er geen vervanging is. Van de vijf jaar dat ik bij deze locatie sta, hebben we 1,5 jaar met een volledig team gedraaid. Voor de rest staat er continu een vacature open in de hoop dat er iemand bij ons wil komen werken."

Door de hoge werkdruk is het niet aantrekkelijk om in de kinderopvang te werken. Waarom de werkdruk zo hoog is, is volgens Beun een combinatie van een aantal dingen. Zo is er te weinig personeel en daarnaast krijgen medewerkers ook veel administratieve en huishoudelijke taken op hun bordje. "Je wordt als personeel als pionnetje heen en weer gezet. Zo wordt je bijvoorbeeld van een buitenschoolse opvang opeens geplaatst naar een kinderdagverblijf, want gaten op kinderdagverblijf zijn ‘belangrijker’ om op te vullen."

Het lijken volgens Beun allemaal hele kleine dingen, maar het kost ze veel tijd. "En die tijd wil ik gewoon aan de kinderen aandacht geven en dat verdienen de kinderen ook."

Kindratio niet altijd nageleefd

Veel medewerkers bij de kinderopvangen geven dus aan te weinig collega’s te hebben om het werk mee te doen. Ook zegt 7 op de 10 dat het aantal kinderen op een groep te hoog is. Dit duidt mogelijk op een te hoge beroepskracht/kindratio (BKR). Van Leiden: "Diverse respondenten noemden de overschrijding van de BKR als gevolg van de hoge werkdruk. Om te onderzoeken of het hier om incidenten gaat of dat er sprake is van een trend, is de FNV vorige week een meldpunt gestart. De wettelijke grens van het aantal kinderen per groep is er namelijk niet voor niets. Als je je daar niet aan houdt, wordt de werkdruk voor de medewerkers nog hoger."