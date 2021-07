Deze kinderopvanglocaties gaan staken

Kinderopvangmedewerkers van 132 verschillende locaties uit Noord-Holland leggen morgen grotendeels hun werk neer. Ze staken, omdat de werkgeverskoepels in de cao Kinderopvang geen afspraken willen maken om op korte termijn iets te doen tegen de hoge werkdruk. Het is de eerste staking in twintig jaar tijd voor deze sector.

Adobe Stock

Medewerkers uit de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de voorschoolse en vroegtijdige educatie komen morgen vanaf 10.00 uur op de Dam in Amsterdam bij elkaar. Volgens vakbond FNV wordt er voor het eerst in twintig jaar gestaakt in de kinderopvang. Op de stakingsdagen wordt voor ouders werkzaam in cruciale beroepen noodopvang geregeld.

Ook zullen bij locaties waar maar twee medewerkers staken, delen van groepen doorgaan. Mochten meerdere medewerkers staken, dan zullen de groepen dicht zijn.



Bekijk hieronder welke kinderopvangcentrums meedoen aan de staking. De tekst gaat door na de kaart.

Intimidatie van medewerkers CNV heeft eerder deze week een akkoord gesloten met de werkgevers, maar daar zijn de leden van de FNV, die werken in de kinderopvang, het totaal niet mee eens. "Hierin staan geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn", laat een woordvoerder weten. En laat dat nu juist het probleem zijn in de kinderopvang. Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang: "De actiebereidheid is hoog, maar tegelijk ontvangt de FNV veel signalen van leden dat zij door hun directe werkgevers worden geïntimideerd om vooral niet te gaan staken." Met het verlopen van het ultimatum aan de werkgevers ontstaat het recht voor alle medewerkers om te staken. Het ultimatum aan de werkgeverskoepels BK en BMK is afgelopen maandag 14 juni verlopen. Er werken 108.000 medewerkers in de sector kinderopvang. Op 6 en 8 juli gaan de kinderopvang-collega’s in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland staken. In de week van 13 juli wordt in regio midden gestaakt. Daarna wordt het estafettestokje doorgegeven aan de overige regio's.