Kinderopvang legt werk neer: regionale en landelijke stakingsdagen in juli

De kinderopvang lijkt er klaar mee te zijn. Op twee dagen in juli wordt het werk neergelegd: op 1 juli staken medewerkers uit Noord-Holland en een week later volgt een landelijke stakingsdag. Leden van de FNV zijn 'woest' op het 'slechte cao-akkoord' dat gisteren is getekend.

CNV heeft gisteren een akkoord gesloten met de werkgevers, maar daar zijn de leden van de FNV, die werkzaam zijn in de kinderopvang, het totaal niet mee eens. "Hierin staan geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn", laat een woordvoerder weten. En laat dat nu juist het probleem zijn in de kinderopvang.

Kan jaren duren

"Een cao met een loonsverhoging van 3 procent klinkt mooi, maar de voornaamste reden waarom er gestaakt wordt, is omdat er in het ondertekende cao-akkoord geen oplossingen staan voor de werkdruk op korte termijn", legt FNV-bestuurder Debbie van Leiden uit, "er wordt alleen verwezen naar langetermijnoplossingen vanuit de politiek. Dit kan jaren duren." Daarnaast kan 'Den Haag' niet alle problemen oplossing, omdat een deel daarvan volgens FNV in het cao geregeld is.

Eerder waren er estafettestakingen aangekondigd, maar die worden na 1 juli vervangen door een landelijke stakingsdag. Op 1 juli leggen kinderopvanglocaties uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland het werk neer.

Niet staken

Van de regionale grote kinderopvangkoepels, geven verschillende organisaties aan niet te gaan staken. "Wij gaan niet staken", zegt een medewerker van koepelorganisatie BORUS. Ook bij Solidoe wordt er niet gestaakt.

"Bij ons zijn er nog geen stakingsacties bekend", laat een medewerker van Kappio weten."Er hebben zich nog geen werknemers aangemeld, daarom is de verwachting dat er niet gestaakt gaat worden." Klachten over de werkdruk zijn bij hen niet bekend.

Minder regeldruk

Ook bij Berend Botje wordt er niet gestaakt. "We hebben nog geen bericht van de FNV gehad dat er gestaakt gaat worden", legt Gaby Alberts, directie Berend Botje, uit. Waarom er niet gestaakt wordt, vindt ze lastig uit te leggen. "Een aantal dingen waar over geklaagd wordt, maken wij geen gebruik van; de jaarurensystematiek bijvoorbeeld."

Wel wil de organisatie óók minder regeldruk voor hun werknemers. Maar, voegt ze toe, 'dat kun je niet via de cao regelen'. "Dat moet je via de overheid regelen, dat moet in de wet worden aangepast. Er zijn echt wel dingen die verbeterd moeten worden, maar dat kunnen wij als werkgever niet. Dat moet met de overheid opgepakt worden."

Dat er voor die voorwaarden dan gestaakt wordt, vindt ze lastig. "Als werkgever heb je er gewoon geen invloed op. Ik ben blij dat onze werknemers met ons in gesprek blijven over dit soort zaken en het middel van staking niet aangrijpen."