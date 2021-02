Kinderopvang blij te heropenen: "Wij leveren wezenlijke bijdrage aan gezinnen"

"Wij zien dat de ouders echt wel hun best doen", gaat ze verder. "Maar de kinderen hebben veel energie, hebben elkaar ook nodig, en dat is iets wat de ouders nooit zelf kunnen opvangen. Daarom is het echt noodzakelijk dat wij weer open moeten."

Ook directeur-bestuurder Marga Hendriks van Kappio Kinderopvang - met negen locaties in West-Friesland en meerdere in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon - hoorde het nieuws zondagavond van ministers Arie Slob van Onderwijs en Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Net als bij eerdere persconferenties van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werd van tevoren al bekend welke maatregelen er genomen zouden worden. Zo bleek zondag na overleg in het Catshuis in Den Haag dat vanaf volgende week de basisscholen en kinderdagverblijven opnieuw geopend worden.

De buitenschoolse opvang blijft voorlopig alleen nog geopend voor de noodopvang van kinderen. "Dat komt omdat zij vaak kinderen ophalen van meerdere scholen, waardoor de verkeersstromen groter worden en de kinderen met meer mensen in contact komen", legt Hendriks uit.

Sneltesten en vaccineren

Hendriks is blij dat ze vanaf komende week weer geopend zijn, en benadrukt aan streekomroep WEEFF dat de kinderopvang probeert mee te denken in oplossingen voor ontstane problemen. "We willen wel veilig open", aldus de directeur-bestuurder. "In het onderwijs mogen sneltesten gebruikt worden, en dat gaat ook gelden voor de kinderopvang. Wij zouden graag nog willen vragen om eerder gevaccineerd te worden, omdat we onze veiligheid eerst moeten waarborgen voordat we anderen ook kunnen beschermen."

Mocht er in de komende tijd een ouder positief testen op het coronavirus en het kind klachten hebben, dan zal de groep die die dag met het kind op de opvang heeft gezeten in quarantaine moeten. En als een ouder het idee heeft dat ze zich moeten testen, dan kan het kind niet naar de opvang gebracht worden.

Positieve noot

Volgens Marga Hendriks zijn er in de afgelopen periode, waarin de basisscholen, kinderdagverblijven en naschoolse opvang nagenoeg gesloten bleven ook positieve punten te melden. De directeur-bestuurder vertelt dat de kinderen in de afgelopen periode heel veel geleerd hebben van hun thuissituatie en dat ze onder meer geleerd hebben om zelfstandiger te denken en te zijn.

"Daar wordt vaak een hoop in geleerd en dat is misschien niet altijd zo bekend", vertelt ze. "Ik denk uiteindelijk dat het deze generatie sterker maakt, dat ze er als geheel sterker uitkomen. Uiteraard hebben veel kinderen nu een achterstand met het leren, maar ik ben ervan overtuigd dat wij die achterstand in kennis de komende tijd goed gaan maken."