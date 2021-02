Meerdere Westfriese scholen willen geen centraal examen: 'zorgt voor ongelijke kansen'

HOORN - Een aantal middelbare scholen in West-Friesland vindt het geen goed idee om het centrale eindexamen door te laten gaan. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Omdat veel leerlingen een achterstand hebben opgelopen, willen deze scholen langer focussen op het geven van onderwijs. Ze willen het vertrouwen krijgen om hun leerlingen zelf naar de eindstreep van het voortgezet onderwijs te begeleiden.

Middelbare scholieren hebben het niet makkelijk gehad het afgelopen jaar. Leerlingen konden vanwege de ongewone situatie die het thuisonderwijs met zich meebrengt gemakkelijk achter raken in de lesstof. Daarom zou het centraal examen dit jaar anders moeten, vindt Jannetje ter Punt, rector van het Tabor College Werenfridus in Hoorn. In plaats van te stoppen op 1 mei en voor te bereiden op de examens, wil Ter Punt liever dat er gewoon les gegeven wordt. Ongelijke kansen "Voor mij zou het een ideale oplossing zijn als we veel meer tijd hadden om leerlingen op maat te bedienen. En om maatwerk te leveren voor leerlingen die op een aantal vakken achterstanden hebben opgelopen", vertelt Ter Punt. Het doorgaan van de examens kan volgens Ter Punt voor ongelijke kansen zorgen. "Er zijn ouders die veel daadkrachtiger zijn dan andere ouders, die bijscholing geven of hun kind naar examentraining sturen. Maar dat is niet alle leerlingen gegeven. Wij doen er van alles aan om leerlingen extra te begeleiden, maar toch zul je ook landelijk gezien niet een gelijke situatie creëren", zegt Ter Punt.

Haar collega Stef Macke van het Hoornse Tabor College D'Ampte deelt die mening. "Als er achterstanden zijn bij leerlingen, dan moet je niet gaan toetsen maar onderwijs gaan geven", aldus Macke. "Dan is die toets van iets minder belang. Je wil het liefst zo goed mogelijk voorbereiden op vervolgonderwijs." Zelf leerlingen naar eindstreep begeleiden Eerder liet ook conrector Wessel van de Hoef van de Oscar Romero in Hoorn aan NH Nieuws weten dat hij zich zorgen maakt om de landelijke examens. "Ik hoor om mij heen van collega's dat de voorbereiding zodanig onder druk komt te staan dat ik me afvraag of het wel verantwoord is om een centraal schriftelijk af te nemen", aldus Van de Hoef. "Ik zou graag zien dat we als school zelf de verantwoordelijkheid krijgen om onze leerlingen naar de eindstreep te begeleiden."

Quote "Wat mij betreft doen wij examens, maar kijk of je álle examens moet doen." Kees van Bergeijk, Martinus College.

Anders is dat bij het Martinus College in Grootebroek. De school beschikt over meerdere sportzalen en directeur Kees van Bergeijk denkt dat een examen op afstand te doen is. "Wat mij betreft doen wij examens, het is een afsluiting. Maar kijk of je álle examens moet doen." Van Bergeijk noemt een voorbeeld: "Voor havo en vwo-leerlingen bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en profielvakken met een centraal examen. En dan kijken of we de overige vakken af kunnen doen met schoolexamens." Tekst gaat verder onder de foto

Bij de RSG Enkhuizen worden nog geen uitspraken gedaan over de examens. Hetzelfde geldt voor Het Atlas College, de scholengemeenschap waar OSG West-Friesland, SG de Tirade, SG De Dijk, SG Newton en SG Copernicus onder vallen. De scholen wachten de gesprekken af tussen de VO-raad (de belangenorganisatie voor schoolbesturen van het voortgezet onderwijs) en minister van onderwijs Arie Slob . VO-raad neemt later standpunt in De VO-raad wil eind deze week een standpunt innemen en die aan de minister kenbaar maken. "Wij merken dat er verschillende opvattingen over het centraal eindexamen bestaan. Een deel zegt: doe dit jaar geen centrale examens en doe hetzelfde als vorig jaar. Maar er is ook een deel schoolleiders en bestuurders dat zegt: leerlingen hebben recht op een volwaardige afsluiting en een centraal examen motiveert leerlingen om nog even door te pakken in deze moeilijke tijden." Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ziet de voorbereidingen voor de examens verder verstoord raken na de laatste aanscherping van de coronamaatregelen. Laks: 'Examens zoals andere jaren is niet reëel' Het LAKS stelt dat het niet reëel is om de examens grotendeels door te laten gaan zoals in andere jaren. Voorzitter Nienke Luijckx schreef op hun website: “Het lijkt erop dat de minister zich voor een keuze gesteld voelt die hij niet wil maken. Ofwel enorme aantallen gezakten, met als gevolg weinig studenten voor vervolgopleidingen en overvolle klassen volgend jaar, ofwel soepelere normeringen, met als risico dat er onduidelijkheid ontstaat over het niveau van kandidaten." "Dat is ook een bijna onmogelijke keuze", vervolgt Luijckx. "Maar de oplossing ligt niet in het net doen alsof er niet zoveel aan de hand is en alsof we de problemen kunnen oplossen met sleutelen in de marge, door bijvoorbeeld alleen maar de planning aan te passen.” Minister Arie Slob besluit voor 15 februari wat er gaat gebeuren met de eindexamens.