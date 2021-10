Nieuw mediacentrum opent in hartje Hilversum

Midden in het centrum van Hilversum wordt vandaag het LAB Mediaplein geopend. Het mediacentrum is een samenwerking van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de bibliotheek en Museum Hilversum. Het is de bedoeling dat het Mediaplein een laagdrempelige mediabroedplaats wordt.

"Beeld en Geluid is een prachtig pand, maar het is niet voor iedereen altijd makkelijk en snel toegankelijk", zegt John Leek van Beeld en Geluid. Met een extra locatie in de binnenstad moet die afstand verdwijnen. "Hier sta je in het hart van de samenleving tussen de mensen." Het LAB Mediaplein zit midden in een winkelcentrum, ook de bibliotheek van Hilversum wordt hier gevestigd.

Ondertussen wordt het LAB al gebruikt door mbo-studenten die stage lopen bij productiebedrijf MOOS. Ook voor de studenten is het de bedoeling dat de lijntjes met de samenleving en mogelijke opdrachtgevers korter worden. "Je vindt elkaar in deze creatieve ruimte op het gebied van inhoud en uitvoering", zegt Yvette Plaisier van productiebedrijf MOOS.

Om 15.00 uur wordt het centrum officieel geopend met een talkshow die gemaakt is door de studenten. De opening wordt uitgezonden door NH Nieuws, op televisie en online.