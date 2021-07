Modern Hilversums mediaplein moet uiterlijk 2024 'saaie' Kerkbrink vervangen

De Kerkbrink moet als het aan wethouder Gerard Kuipers ligt in een paar jaar omgetoverd worden tot 'Mediaplein'. De grijze asfaltplak moet plaats maken voor interactieve led-schermen en podia. "We kunnen zo heel mooi dat profiel van 'mediastad' in het centrum laten zien", aldus Kuipers.

"Ja, ik word wel heel blij van het idee, ja", lacht de wethouder vanaf nu nog de Kerkbrink. "Dit moet een hele mooie levendige plek worden." Op het nieuwe plein moet namelijk iedereen betrokken worden bij de stad Hilversum. "We hopen in totaal op zo'n 350.000 bezoekers per jaar." "Er komen nieuwe generaties aan en daar is media volstrekt vanzelfsprekend voor iedere minuut voor de dag en dat willen we op deze manier in de stad zichtbaar maken," vertelt de wethouder van D66 die daarbij denkt aan TikTok-video's die op de schermen zichtbaar zijn. "Zo betrekken we die nieuwe generatie bij alles wat in de stad gebeurt." Bekijk hieronder de eerste impressies van het Mediaplein.

Zo moet het Mediaplein er van dichtbij uit gaan zien Gemeente Hilversum

De bibliotheek wordt de grootste trekker van het Mediaplein Gemeente Hilversum

Het Mediaplein wordt multifunctioneel Gemeente Hilversum

Het beoogde Mediaplein van bovenaf Gemeente Hilversum Volgende

Verhuizing Bibliotheek Essentieel in het hele verhaal is Bibliotheek Hilversum die van de 's Gravelandseweg naar de Gooische brink wil verhuizen. Samen met Beeld- en Geluid en Museum Hilversum presenteerden zij vorige week al een plan waarin zij concludeerden dat de ambities haalbaar zijn. "Hilversum kan een gezellig en warm, van tijd tot tijd bruisend, plein

verwachten waar het prettig vertoeven is voor wandelaars, winkelend publiek en

voor toeristen", laten de drie initiatiefnemers nu weten. "De verhuizing van de bibliotheek is van groot belang om de bibliotheekvernieuwing gestalte te geven", leggen de partijen uit. "De bibliotheek is een plek geworden om elkaar te ontmoeten, cursussen te volgen, te studeren", en dat moet dus met een aansluiting op het Mediaplein nog verder door ontwikkelen. 2024 Het idee leeft al langer binnen de Hilversumse politiek, maar is tot nu toe nooit echt van de grond gekomen. Wethouder Kuipers denkt echter dat de nauwe samenwerking tussen de partners binnen de Stichting Mediaplein nu het verschil gaat maken. "De afgelopen periode hebben zij zich echt samen ontwikkeld als trekkers van dit verhaal en als gemeente hebben wij ook al gezegd dat we er wel brood in zien. Tegelijkertijd is het wel een soort kleine gebiedsontwikkeling, we gaan met elkaar echt wel serieuze dingen doen", legt Kuipers de lange opmars naar deze plannen uit. Na de zomer moet de gemeenteraad zich buigen over de plannen die er nu liggen. Bij goedkeuring zal er een proefconstructie ontstaan om te kijken wat er allemaal op het plein te doen zal zijn. Begin 2022 moeten er dan concrete plannen worden gepresenteerd die nogmaals door de raad beoordeeld worden. "Het zou dus zo kunnen zijn dat mensen volgend jaar hier al proeven zien, maar het echte eindproduct moet ergens eind 2023 begin 2024 af zijn, hoop ik."

